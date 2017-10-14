Троих мужчин задержали после драки на Болотной площади в Москве
Двух человек госпитализировали после драки на Болотной площади в столице. Троих мужчин задержали, их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Двух человек госпитализировали после драки на Болотной площади в столице. Троих мужчин задержали, их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Инцидент случился 13 октября около 22:00. По предварительным сведениям, конфликт произошел на бытовой почве, сообщает Агенство «Москва».
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.