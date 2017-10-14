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10:19 (мск), источник: m24.ru

Троих мужчин задержали после драки на Болотной площади в Москве

Двух человек госпитализировали после драки на Болотной площади в столице. Троих мужчин задержали, их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Инцидент случился 13 октября около 22:00. По предварительным сведениям, конфликт произошел на бытовой почве, сообщает Агенство «Москва».

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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