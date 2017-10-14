Троих мужчин задержали после драки на Болотной площади в Москве

Троих мужчин задержали после драки на Болотной площади в Москве

Двух человек госпитализировали после драки на Болотной площади в столице. Троих мужчин задержали, их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.