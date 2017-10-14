В Самаре телефонный террорист «атаковал» офисы «Райффайзенбанка»

В пятницу, 13 октября, около шести часов вечера в экстренные службы Самары поступило сообщение о том, что офисы «Райффайзенбанка», расположенные в Кировском, Советском и Ленинском районах, заминированы, пишет Samru.ru.

По словам очевидцев, бомбы искали в отделениях на проспекте Кирова, а также на улицах Гагарина и Молодогвардейской. На места происшествия выезжали полицейские, скорая помощь, пожарные и саперы. Из офисов эвакуировали около 60 сотрудников и посетителей. В течение 2,5 часов специалисты обследовали помещения, но никаких взрывоопасных веществ они не обнаружили.