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13:42 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре телефонный террорист «атаковал» офисы «Райффайзенбанка»

По словам очевидцев, проводилась эвакуация людей из трех отделений банка.

В пятницу, 13 октября, около шести часов вечера в экстренные службы Самары поступило сообщение о том, что офисы «Райффайзенбанка», расположенные в Кировском, Советском и Ленинском районах, заминированы, пишет Samru.ru.

По словам очевидцев, бомбы искали в отделениях на проспекте Кирова, а также на улицах Гагарина и Молодогвардейской. На места происшествия выезжали полицейские, скорая помощь, пожарные и саперы. Из офисов эвакуировали около 60 сотрудников и посетителей. В течение 2,5 часов специалисты обследовали помещения, но никаких взрывоопасных веществ они не обнаружили.

Известно, что вчера офисы «Райффайзенбанка» «минировали» и в других городах.

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