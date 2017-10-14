14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб на стройплощадке в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 октября около 11.00. На одной из стройплощадок на ул. Мясникова с высоты сорвался кровельщик. На место происшествия прибыла cкорая, однако спасти рабочего не удалось.