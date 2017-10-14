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11:27 (мск), источник: БЕЛТА

Рабочий погиб на стройплощадке в Минске

На одной из стройплощадок на ул. Мясникова с высоты сорвался кровельщик. На место происшествия прибыла cкорая, однако спасти рабочего не удалось.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочий погиб на стройплощадке в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 октября около 11.00. На одной из стройплощадок на ул. Мясникова с высоты сорвался кровельщик. На место происшествия прибыла cкорая, однако спасти рабочего не удалось.

По словам медиков, травма мужчины оказалась несовместимой с жизнью. Все обстоятельства гибели сейчас выясняют в Следственном комитете.

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