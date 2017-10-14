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13:11 (мск), источник: Новости Воронежа

Житель Воронежа погиб в столкновении «Нивы» и грузовика «МАН»

Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области накануне случили 179 ДТП, из которых 115- в столице Черноземья. Травмы получили одиннадцать человек и один погиб.

Трагедия произошла в полдесятого вечера в Хохольском районе. 54-летний водитель за рулем «Нивы Шевроле» столкнулся с грузовиком «МАН». Иномаркой управлял 55-летний житель Воронежа.

«Воронежец, управлявший “Нивой”, погиб на месте ДТП», — рассказали в МВД.

Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии.

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