Житель Воронежа погиб в столкновении «Нивы» и грузовика «МАН»
Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.
Стражи порядка выясняют обстоятельства аварии.
В Воронежской области накануне случили 179 ДТП, из которых 115- в столице Черноземья. Травмы получили одиннадцать человек и один погиб.
Трагедия произошла в полдесятого вечера в Хохольском районе. 54-летний водитель за рулем «Нивы Шевроле» столкнулся с грузовиком «МАН». Иномаркой управлял 55-летний житель Воронежа.
«Воронежец, управлявший “Нивой”, погиб на месте ДТП», — рассказали в МВД.
Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии.