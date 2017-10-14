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13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: В горах Крыма спасено два человека

Мужчины не могли самостоятельно спуститься с Аю-Дага.

В пятницу, 13 октября, сотрудники МЧС Крыма спасли в горах двух человек.

Туристы находились на тяжело проходимом участке рельефа горы Аю-Даг, со стороны МДЦ «Артек», самостоятельно продолжить движение не могли, а потому обратились к спасателям.

— По прибытии на место вызова было установлено, что мужчины 53 и 43 лет, оба жители Ялты, находятся на труднодоступном скальном уступе, — рассказали в пресс-лужбе МЧС по РК. — Добравшись к подножию скалы, на которой находились пострадавшие, спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись к месту их нахождения. В дальнейшем, оборудовав страховочные станции для безопасного спуска, эвакуировали пострадавших.

Спасательная операция длилась более трех часов. Туристов сопроводили к их личному автомобилю. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

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