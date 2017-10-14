МЧС: В горах Крыма спасено два человека
Мужчины не могли самостоятельно спуститься с
Мужчины не могли самостоятельно спуститься с
В пятницу, 13 октября, сотрудники МЧС Крыма спасли в горах двух человек.
Туристы находились на тяжело проходимом участке рельефа горы
— По прибытии на место вызова было установлено, что мужчины 53 и 43 лет, оба жители Ялты, находятся на труднодоступном скальном уступе, — рассказали в
Спасательная операция длилась более трех часов. Туристов сопроводили к их личному автомобилю. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.