МЧС: В горах Крыма спасено два человека

Туристы находились на тяжело проходимом участке рельефа горы Аю-Даг, со стороны МДЦ «Артек», самостоятельно продолжить движение не могли, а потому обратились к спасателям.

— По прибытии на место вызова было установлено, что мужчины 53 и 43 лет, оба жители Ялты, находятся на труднодоступном скальном уступе, — рассказали в пресс-лужбе МЧС по РК. — Добравшись к подножию скалы, на которой находились пострадавшие, спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись к месту их нахождения. В дальнейшем, оборудовав страховочные станции для безопасного спуска, эвакуировали пострадавших.