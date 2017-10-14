В Фалештском районе легковой автомобиль врезался в повозку

Владелец телеги и четверо пассажиров авто получили лёгкие травмы. По данным следствия, водитель пытался увернуться от другого авто, следующего по встречной полосе.



«В машине было пять членов семьи. Я не заметил, как всё произошло.»



На место происшествия прибыла полиция и врачи. Владелец телеги признался, что употреблял спиртное.



— Машина была там, где сейчас стоит другое авто, я подумал, что успею. Не рассчитал. И вот произошло столкновение.