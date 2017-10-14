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11:16 (мск), источник: Publika.md

В Фалештском районе легковой автомобиль врезался в повозку

Авария с участием телеги произошла минувшим вечером у села Глижены Фалештского района. В повозку врезалось легковое авто.

Источник: Publika.md

Владелец телеги и четверо пассажиров авто получили лёгкие травмы. По данным следствия, водитель пытался увернуться от другого авто, следующего по встречной полосе.

«В машине было пять членов семьи. Я не заметил, как всё произошло.»

На место происшествия прибыла полиция и врачи. Владелец телеги признался, что употреблял спиртное.

— Машина была там, где сейчас стоит другое авто, я подумал, что успею. Не рассчитал. И вот произошло столкновение.

— Ты выпил?

— Два стакана вина.

Ведётся следствие.

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