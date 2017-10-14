В Самаре на Московском шоссе ВАЗ собрал «паровозик» из четырех машин

В субботу, 14 октября, примерно в 6:40 в Самаре на Московском шоссе в районе ТЦ «Интермебель» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

— Водитель ВАЗ-2115, двигаясь в сторону города по Московскому шоссе, не выбрал безопасную скорость и резко свернул на дублер. В результате собрал четыре машины. Сам живой. На месте реанимация и ДПС, — сообщил порталу ProGorodSamara.ru один из очевидцев.

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