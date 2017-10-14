Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
13:14 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Московском шоссе ВАЗ собрал «паровозик» из четырех машин

На месте ДТП работали сотрудники ДПС и реанимация.

В субботу, 14 октября, примерно в 6:40 в Самаре на Московском шоссе в районе ТЦ «Интермебель» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

 — Водитель ВАЗ-2115, двигаясь в сторону города по Московскому шоссе, не выбрал безопасную скорость и резко свернул на дублер. В результате собрал четыре машины. Сам живой. На месте реанимация и ДПС, — сообщил порталу ProGorodSamara.ru один из очевидцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по фото, отечественная легковушка сначала влетела в УАЗ-«Патриот», затем по цепочке «собрались», предположительно, «Опель», «Приора» и «Форд». По данным ГУ МВД по Самарской области, все эти автомобили были припаркованы. Людей в них не было.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь