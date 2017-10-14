В Самаре на Московском шоссе ВАЗ собрал «паровозик» из четырех машин
На месте ДТП работали сотрудники ДПС и реанимация.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС и реанимация.
В субботу, 14 октября, примерно в 6:40 в Самаре на Московском шоссе в районе ТЦ «Интермебель» произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
— Водитель ВАЗ-2115, двигаясь в сторону города по Московскому шоссе, не выбрал безопасную скорость и резко свернул на дублер. В результате собрал четыре машины. Сам живой. На месте реанимация и ДПС, — сообщил порталу ProGorodSamara.ru один из очевидцев.
Судя по фото, отечественная легковушка сначала влетела в УАЗ-«Патриот», затем по цепочке «собрались», предположительно, «Опель», «Приора» и «Форд». По данным ГУ МВД по Самарской области, все эти автомобили были припаркованы. Людей в них не было.