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22:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жительница Иркутска не стала платить за такси и угнала автомобиль

Девушку доставили в отдел полиции.

24-летняя жительница Иркутска не стала платить за такси и угнала машину на улице Дзержинского. Сотрудники УВО задержали девушку и доставили ее в отдел полиции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Росгвардии по Иркутской области.

К сотрудникам Росгвардии обратилась взволнованная женщина, которая рассказала, что является водителем такси. По ее словам, после поездки пассажиры вышли из автомобиля, не оплатив заказ, и попытались уйти. Тогда женщина выбежала за ними, после чего одна из пассажирок села за руль автомобиля такси и скрылась.

«Уточнив приметы иномарки и подозреваемой, прапорщики полиции Виктор Роголев и Алексей Усов приступили к отработке близлежащей территории. Вскоре в одном из соседних дворов девушка была задержана. Автомобиль обнаружен недалеко от места происшествия. По словам 24-летней иркутянки, транспортное средство она угнала из хулиганских побуждений», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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