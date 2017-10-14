Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Дочь ректора Горного университета о преступлениях отца
Мини и каблуки: Пугачева затмила коллег - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе банда налетчиков ограбила пункт приема металлолома, угрожая сторожу

В Уфе задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в селе Тимашево. Мужчины ограбили базу, угрожая сторожу ножом, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В пятницу полицейские Уфы задержали четверых предполагаемых грабителей. По данным МВД, сообщники совершили разбойное нападение на пункт приема металлолома, украв оттуда меди на 200 тысяч рублей.

Инициатором нападения стал 39-летний бывший сотрудник базы. Во время застолья с друзьями мужчина предложил ограбить пункт, вспомнив, что на складе хранится много цветмета.

Друзья сели в машину и отправились в село Тимашево, где проникли на территорию металлобазы и, угрожая сторожу ножом, вытащили мотки меди. Вырученные от сдачи металла деньги грабители пропили.

Подозреваемых удалось задержать по описанию охранника базы. Трое из них были ранее судимы. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.

«Предприятие оценило ущерб от разбоя почти в 200 тысяч рублей. Окончательная ценность похищенного имущество будет установлена в ходе предварительного следствия», — рассказала начальник следствия отдела полиции по Орджоникидзевскому району города Уфы Роза Кильсенбаева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Через митинги и суды: Фиргат Байрамгулов одержал победу в противостоянии с Минздравом
Перспективно: Вайсфельд рассказал о последних изменениях в «Салавате Юлаеве»
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь