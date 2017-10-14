В Уфе банда налетчиков ограбила пункт приема металлолома, угрожая сторожу
В Уфе задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в селе Тимашево. Мужчины ограбили базу, угрожая сторожу ножом, сообщает
В Уфе задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома в селе Тимашево. Мужчины ограбили базу, угрожая сторожу ножом, сообщает
В пятницу полицейские Уфы задержали четверых предполагаемых грабителей. По данным МВД, сообщники совершили разбойное нападение на пункт приема металлолома, украв оттуда меди на 200 тысяч рублей.
Инициатором нападения стал 39-летний бывший сотрудник базы. Во время застолья с друзьями мужчина предложил ограбить пункт, вспомнив, что на складе хранится много цветмета.
Друзья сели в машину и отправились в село Тимашево, где проникли на территорию металлобазы и, угрожая сторожу ножом, вытащили мотки меди. Вырученные от сдачи металла деньги грабители пропили.
Подозреваемых удалось задержать по описанию охранника базы. Трое из них были ранее судимы. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.
«Предприятие оценило ущерб от разбоя почти в 200 тысяч рублей. Окончательная ценность похищенного имущество будет установлена в ходе предварительного следствия», — рассказала начальник следствия отдела полиции по Орджоникидзевскому району города Уфы Роза Кильсенбаева.