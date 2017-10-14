Источник: БЕЛТА

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус насмерть сбил женщину в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

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Авария в Пуховичском районе произошла 13 октября в 19.10 на 50-м км дороги Минск-Гомель у д. Подбережье. «Водитель-бесправник за рулем микроавтобуса “Фольксваген Транспортер” сбил женщину-пешехода. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм, — проинформировали в ГАИ. — Предварительно известно, что наезд был совершен в левой полосе. В правой полосе автомобили остановились для пропуска двух пешеходов. Женщина шла первой. Световозвращающими элементами обозначена не была».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси, проводится проверка.

В тот же день в Слуцке около 18.40 местная жительница на автомобиле «Форд Фиеста» сбила 9-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ученица 4-го класса с переломом ноги была госпитализирована. По предварительной версии, причина аварии в невнимательности водителя и неправильно выбранной скорости в сложившихся погодных условиях.

Как отмечают в Госавтоинспекции, оба ДТП произошли в условиях дождя, в темное время суток и на неосвещенных участках.