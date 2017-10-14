Микроавтобус насмерть сбил женщину в Пуховичском районе
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси, проводится проверка.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси, проводится проверка.
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус насмерть сбил женщину в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария в Пуховичском районе произошла 13 октября в 19.10 на 50-м км дороги
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси, проводится проверка.
В тот же день в Слуцке около 18.40 местная жительница на автомобиле «Форд Фиеста» сбила 9-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ученица 4-го класса с переломом ноги была госпитализирована. По предварительной версии, причина аварии в невнимательности водителя и неправильно выбранной скорости в сложившихся погодных условиях.
Как отмечают в Госавтоинспекции, оба ДТП произошли в условиях дождя, в темное время суток и на неосвещенных участках.
Для предупреждения происшествий с участием пешеходов и велосипедистов в Минской области силами сотрудников ГАИ, участковых,