Суд Петербурга попросят пересмотреть арест совладельца «Юлмарта» Костыгина за 50 млн рублей
Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина просит суд пересмотреть меру пресечения для бизнесмена с домашнего ареста на залог в размере 50 млн рублей.
Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина просит суд пересмотреть меру пресечения для бизнесмена с домашнего ареста на залог в размере 50 млн рублей.
Об этом говорится в апелляционной жалобе адвокатов на постановление Смольнинского районного суда
По информации «Фонтанки», в документе отмечается, что при избрании в отношении Дмитрия Костыгина меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца были нарушены ряд статей
Кроме того, суд запретил Костыгину вести любые переговоры с использованием средств связи с кем бы то ни было, не разъяснив порядок реализации этого права.
Также в жалобе отмечается, что доводы суда о том, что Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтверждены и несостоятельны. «Все изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что судом при решении вопроса об избрании меры пресечения Костыгину Д. В. не установлены обстоятельства, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, и принятое решение является незаконным и необоснованным», — говорится в апелляции.
По мнению защиты, эти нарушения свидетельствуют о предвзятости суда и занятии им позиции обвинения в целях обеспечения интересов следственных органов.
Как заявил «Фонтанке» адвокат Костыгина,
Напомним, что петербургский бизнесмен Дмитрий Костыгин был задержан в ночь на 11 октября после обысков в своей квартире в