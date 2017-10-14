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12:04 (мск), источник: Фонтанка

Суд Петербурга попросят пересмотреть арест совладельца «Юлмарта» Костыгина за 50 млн рублей

Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина просит суд пересмотреть меру пресечения для бизнесмена с домашнего ареста на залог в размере 50 млн рублей.

Об этом говорится в апелляционной жалобе адвокатов на постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Сам же адвокат Костыгина намекнул «Фонтанке» на темную сторону дела.

По информации «Фонтанки», в документе отмечается, что при избрании в отношении Дмитрия Костыгина меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца были нарушены ряд статей Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК). В частности, следователем Следственного комитета Петербурга представлены, а судами изучены не все материалы, которые должны быть приложены к ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Кроме того, суд запретил Костыгину вести любые переговоры с использованием средств связи с кем бы то ни было, не разъяснив порядок реализации этого права.

Также в жалобе отмечается, что доводы суда о том, что Костыгин может скрыться от органов предварительного следствия или суда, ничем не подтверждены и несостоятельны. «Все изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что судом при решении вопроса об избрании меры пресечения Костыгину Д. В. не установлены обстоятельства, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, и принятое решение является незаконным и необоснованным», — говорится в апелляции.

По мнению защиты, эти нарушения свидетельствуют о предвзятости суда и занятии им позиции обвинения в целях обеспечения интересов следственных органов.

Как заявил «Фонтанке» адвокат Костыгина, экс-сенатор Константин Добрынин, «таким образом, судом допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые привели к принятию незаконного, необоснованного и немотивированного решения, что, в соответствии со ст. 389.15 УПК РФ, является основанием для отмены принятого судебного решения».

Напомним, что петербургский бизнесмен Дмитрий Костыгин был задержан в ночь на 11 октября после обысков в своей квартире в Санкт-Петербурге. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159.1 УК РФ — «Мошенничество в сфере кредитования». По мнению следствия, как председатель совета директоров НАО «Юлмарт» Костыгин предоставил Сбербанку неверные сведения о финансовом положении онлайн-ретейлера «Юлмарт» при открытии кредитной линии на 1 млрд рублей в апреле 2016 года. Смольнинский районный суд Петербурга поместил совладельца «Юлмарта» под домашний арест до 9 декабря. Сам бизнесмен уверен в своей невиновности.

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