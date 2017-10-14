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12:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Бетономешалка врезалась в светофор, снесла знаки и забор в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня, 14 октября.

В столице Сибири сегодня, 14 октября, произошло серьезное ДТП на улице Первомайской в Первомайском районе. Об этом сообщает группа «Мобильное приложение Автоспас».

Мужчина на бетономешалке не смог вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и повернул вправо, при этом протаранил Volkswagen, который отлетел на 30 метров.

Все участники аварии ехали по улице Первомайская со стороны улицы Пожарского. Возле дома № 196 Volkswagen Caddy остановился на красный сигнал светофора, а бетономешалка Mitsubishi не успела затормозить. На обочине она снесла забор, дорожные знаки и светофор, а также врезалась в Фольксваген. От удара легковая машина отлетела на 30 метров, а дорожный знак — на 50 метров. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

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