Бетономешалка врезалась в светофор, снесла знаки и забор в Новосибирске

Мужчина на бетономешалке не смог вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и повернул вправо, при этом протаранил Volkswagen, который отлетел на 30 метров.

Все участники аварии ехали по улице Первомайская со стороны улицы Пожарского. Возле дома № 196 Volkswagen Caddy остановился на красный сигнал светофора, а бетономешалка Mitsubishi не успела затормозить. На обочине она снесла забор, дорожные знаки и светофор, а также врезалась в Фольксваген. От удара легковая машина отлетела на 30 метров, а дорожный знак — на 50 метров. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.