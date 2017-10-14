После ДТП со школьниками в Башкирии возбуждено уголовное дело

Следком по Башкирии 13 октября возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего водителя, врезавшегося в группу школьников в Туймазинском районе, и ведёт проверку по факту оказания услуг должностными лицами школы № 4 города Туймазы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Башкирии.

13 октября по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по подозрению 26-летнего местного жителя в совершении преступления за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, инициирована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей должностными лицами СОШ № 4 города Туймазы, по признакам преступления в части организации детского досуга школьников, так как несовершеннолетние находились на улице в составе группы под руководством учителя.

По версии следствия, около полудня 13 октября 26-летний местный житель выехал на автомобиле ВАЗ 21150 на дорогу около деревни Япрыково Туймазинского района, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и допустил наезд на группу 13-летних школьников, шедших по обочине дороги. Четверо подростков и водитель автомобиля обратились за медицинской помощью, у одного из ребят травмы тяжелые. По сообщению главного госинспектора ГИБДД РБ Динара Гильмутдинова, перед ДТП школьники фотографировались на фоне стелы «Туймазинский район».