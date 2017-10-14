Крымчанина будут судить за аферу на 21 млн рублей

«Всего жертвами аферы стали свыше 200 человек, которым причинен ущерб на сумму более 21 млн рублей», — констатировали в ведомстве.

Против крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вместе с обвинительным заключением оно направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.