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13:07 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанина будут судить за аферу на 21 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости (Крым). Жителя Крыма обвиняют в незаконном сборе с граждан вступительных взносов в дачный кооператив для получения земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

«Всего жертвами аферы стали свыше 200 человек, которым причинен ущерб на сумму более 21 млн рублей», — констатировали в ведомстве.

Против крымчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вместе с обвинительным заключением оно направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В ходе расследования дела обвиняемый возместил пятую часть ущерба. Его имущество арестовано.

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