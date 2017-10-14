В Петербурге впятером угоняли одну машину
Несколько человек, заподозренных в угоне одного автомобиля задержаны в Московском районе. Об этом 14 октября сообщает
Несколько человек, заподозренных в угоне одного автомобиля задержаны в Московском районе. Об этом 14 октября сообщает
По данным ведомства, пять человек были задержаны 13 октября на Дачном проспекте. Всех подозревают в угоне Hyundai Solaris.
Уголовное дело возбуждено по статье «кража». В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.