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12:45 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге впятером угоняли одну машину

Несколько человек, заподозренных в угоне одного автомобиля задержаны в Московском районе. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, пять человек были задержаны 13 октября на Дачном проспекте. Всех подозревают в угоне Hyundai Solaris.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.

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