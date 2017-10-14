В Краснодаре, сорвавшись с высоты, погиб преподаватель летного училища

Как сообщил «Югополису» источник в полиции Краснодара, 28-летний преподаватель летного училища, забыв ключи от своей квартиры, попытался перелезть с балкона общего пользования на собственный балкон. По неосторожности он сорвался вниз с 16-го этажа и скончался на месте от полученных травм.