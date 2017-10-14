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13:51 (мск), источник: Kazinform

Автобусы столкнулись на остановке в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Сегодня, 14 октября, в 5:30 утра на автобусной остановке в Караганде произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадала кондуктор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пассажиров в обоих автобусах не было. В автобус маршрута № 40 пассажиры лишь начали садиться на автобусной остановке в микрорайоне «Восток-3», когда в него врезался маршрутный автобус № 31.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси 31-го маршрута превысил допустимый скоростной режим и столкнулся с автобусом 40-го маршрута. В обстоятельствах разбираются органы дорожно-патрульной полиции», — сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта Искандер Кабидулла.

Кондуктор автобуса, водитель которого допустил аварию, доставлена в больницу. У нее ушибы и сотрясение.

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