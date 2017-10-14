Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10Учителя при власти
14:22 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи вынужденно сел самолет, летевший из Анталии в Москву

Сегодня, 13 октября, в 10:30 в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку Аirbus A330−200 авиакомпании IFly, выполнявший рейс из Анталии в Москву. Срочно приземлиться пришлось из-за того, что одной из пассажирок стало плохо.

В аэропорту самолет встречала машина скорой медицинской помощи. Пассажирку госпитализировали в одну из городских больниц. В 11:45 «Аэробус», на борту которого находилось более 320 пассажиров, вылетел из Сочи в Домодедово, сообщили в пресс-службе «Базэл Аэро».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко: украинец в будущем может стать генсеком НАТО
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
Явлинский рассказал о своей предвыборной программе
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года
Кириенко оценил подготовку к фестивалю молодежи в Сочи
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь