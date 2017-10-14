В Сочи вынужденно сел самолет, летевший из Анталии в Москву

В аэропорту самолет встречала машина скорой медицинской помощи. Пассажирку госпитализировали в одну из городских больниц. В 11:45 «Аэробус», на борту которого находилось более 320 пассажиров, вылетел из Сочи в Домодедово, сообщили в пресс-службе «Базэл Аэро».