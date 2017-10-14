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15:40 (мск), источник: Publika.md

Пожар на складах в Румынии: город Васлуй покрылся дымом

Крупный пожар вспыхнул этим утром на складе в румынском Васлуе. Хранили там растворители, краски и пластмассовые столы.

Источник: Publika.md

Крупный пожар вспыхнул этим утром на складе в румынском Васлуе. Хранили там растворители, краски и пластмассовые столы.

Всех рабочих со склада эвакуировали. Власти объявили красный код вмешательства. На борьбу с огнём мобилизовали более 50 пожарных и 18 единиц спецтехники. Пламя распространилось на площади в несколько сот квадратных метров.

Причина пожара пока неизвестны.

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