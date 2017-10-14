Украшения и деньги на общую сумму около 1,8 млн руб украли из квартиры в Москве

Двенадцатого октября в 20:28 на службу «02» от мужчины 1968 горда рождения, зарегистрированного по адресу: улица Полтавская, 47−2, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 27 сентября до 20:20 12 октября неизвестный, отжав пластиковое окно на балконе, проник в квартиру по указанному адресу, расположенную на втором этаже, откуда совершил кражу золотых ювелирных изделий, денежных средств, водительского удостоверения», — сказал собеседник агентства.