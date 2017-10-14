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13:59 (мск), источник: РИАМО

Украшения и деньги на общую сумму около 1,8 млн руб украли из квартиры в Москве

РИАМО — 14 окт. Грабители проникли в квартиру на улице Полтавская в Москве и украли ювелирные украшения и деньги на общую сумму около 1,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Двенадцатого октября в 20:28 на службу «02» от мужчины 1968 горда рождения, зарегистрированного по адресу: улица Полтавская, 47−2, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 27 сентября до 20:20 12 октября неизвестный, отжав пластиковое окно на балконе, проник в квартиру по указанному адресу, расположенную на втором этаже, откуда совершил кражу золотых ювелирных изделий, денежных средств, водительского удостоверения», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1,797 миллиона рублей. по данному акту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

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