Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение

«До 21 часа в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — сообщили в столичном Метеобюро.

Автомобилистам в этой связи рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам — обходить плохо закрепленные дорожные знаки и рекламные конструкции.

Как отмечают синоптики, в Москве установилась дождливая, но теплая погода. Осадки принес циклонический вихрь, который уже прошел через столицу. С начала месяца в городе выпало 44 мм осадков, что составляет почти 75% октябрьской нормы (59 мм). На следующей неделе небольшие дожди продолжатся, станет немного теплее — температура может повыситься до 12 градусов.