В Севастополе мужчина срывал золотые цепочки с женщин

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 57-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что когда возвращалась домой, на улице к ней подошел неизвестный, сорвал в шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся.

— Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний житель, — рассказали в пресс-службе МВД по городу Севастополю. — Полицейские установили его причастность к еще двум грабежам, совершенным аналогичным способом.