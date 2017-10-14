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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе мужчина срывал золотые цепочки с женщин

Полицейские задержали человека, подозреваемого в грабежах.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 57-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что когда возвращалась домой, на улице к ней подошел неизвестный, сорвал в шеи золотую цепочку с кулоном и скрылся.

— Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний житель, — рассказали в пресс-службе МВД по городу Севастополю. — Полицейские установили его причастность к еще двум грабежам, совершенным аналогичным способом.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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