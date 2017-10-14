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15:33 (мск), источник: Калининград.Ru

В Гурьевском округе задержали квартирного вора, скрывавшегося на ферме

Ранее мужчине назначили условное лишение свободы.

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Полицейские задержали в Гурьевском округе осужденного за квартирную кражу местного жителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее мужчину приговорили к трём годам и четырём месяцам лишения свободы условно, но он стал скрываться от сотрудников областного УФСИН. Правоохранители нашли 36-летнего местного жителя в одном из фермерских хозяйств в посёлке Менделеево. Теперь ему предстоит отправиться в колонию общего режима.

Кроме того, в другом посёлке округа полицейские обнаружили нелегального трудового мигранта. Гражданин среднеазиатской республики незаконно находился на территории Калининградской области. Его доставили в отдел для решения вопросов о привлечении к ответственности и выдворении за пределы РФ.

За время профилактического мероприятия, направленного на розыск подозреваемых, обвиняемых, осужденных и пропавших без вести, полицейские выявили 15 человек, которые представляли оперативный интерес. Силовую поддержку рейдов и проверку баз данных должников обеспечили бойцы спецотряда судебных приставов.

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