В Гурьевском округе задержали квартирного вора, скрывавшегося на ферме

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Полицейские задержали в Гурьевском округе осужденного за квартирную кражу местного жителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее мужчину приговорили к трём годам и четырём месяцам лишения свободы условно, но он стал скрываться от сотрудников областного УФСИН. Правоохранители нашли 36-летнего местного жителя в одном из фермерских хозяйств в посёлке Менделеево. Теперь ему предстоит отправиться в колонию общего режима.

Кроме того, в другом посёлке округа полицейские обнаружили нелегального трудового мигранта. Гражданин среднеазиатской республики незаконно находился на территории Калининградской области. Его доставили в отдел для решения вопросов о привлечении к ответственности и выдворении за пределы РФ.