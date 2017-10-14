Стала известна причина остановки поезда «Москва» в метро
Сбой в движении поездов произошел утром 14 октября на южном участке
Сбой в движении поездов произошел утром 14 октября на южном участке
Инцидент случился около 9:10. Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле на перегоне между «Кузьминками» и «Текстильщиками», что стало причиной примерно 20-минутной задержки. Остановившийся состав находился был виден с платформы станции «Текстильщики», сообщается в официальном микроблоге в Twitter Московского транспорта.
Машинист осуществлял различные технические операции, затем высадил пассажиров на станции «Текстильщики». По громкой связи объявили об увеличенных интервалах движения поездов на