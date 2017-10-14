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15:25 (мск), источник: m24.ru

Стала известна причина остановки поезда «Москва» в метро

Сбой в движении поездов произошел утром 14 октября на южном участке Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Выяснилось, что остановка поезда была связана с перезагрузкой программного обеспечения. После этого поезд проследовал по графику.

Источник: Агентство «Москва»

Инцидент случился около 9:10. Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле на перегоне между «Кузьминками» и «Текстильщиками», что стало причиной примерно 20-минутной задержки. Остановившийся состав находился был виден с платформы станции «Текстильщики», сообщается в официальном микроблоге в Twitter Московского транспорта.

Машинист осуществлял различные технические операции, затем высадил пассажиров на станции «Текстильщики». По громкой связи объявили об увеличенных интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра.

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