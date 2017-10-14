Стала известна причина остановки поезда «Москва» в метро

Инцидент случился около 9:10. Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле на перегоне между «Кузьминками» и «Текстильщиками», что стало причиной примерно 20-минутной задержки. Остановившийся состав находился был виден с платформы станции «Текстильщики», сообщается в официальном микроблоге в Twitter Московского транспорта.