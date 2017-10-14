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16:29 (мск), источник: Kazinform

Пассажиры спаслись из горящего автобуса в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ -Рейсовый автобус загорелся на трассе Алматы-Екатеринбург в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автобус марки «Шаолинь» следовал на 1055 километре трассы Алматы-Екатеринбург, когда их двигательного отсека повалил дым. Водитель тут же остановился и открыл двери для пассажиров. Проезжавшие мимо военнослужащие помогли пассажирам оперативно эвакуироваться.

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«Сообщение поступило в 14:29 14 октября. Прибыли 10 человек личного состава на двух единицах спецтранспорта ГУ “Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ”. В 14.50 огонь локализован, и через десять минут ликвидирован. Площадь пожара — 12 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Автобус полностью сгорел. Почему неисправный транспорт вышел на линию, выясняют дознаватели.

Между тем, это второе ЧП с общественным транспортом за сегодняшний день, 14 октября.

В 5:30 утра 14 октября на автобусной остановке в микрорайоне «Восток-3» в Караганде произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадала кондуктор. В автобус маршрута № 40 пассажиры лишь начали садиться на автобусной остановке, когда в него врезался маршрутный автобус № 31. По предварительным данным, водитель маршрутного такси 31-го маршрута превысил допустимый скоростной режим. В обстоятельствах разбираются органы дорожно-патрульной полиции.

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