Пассажиры спаслись из горящего автобуса в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ -Рейсовый автобус загорелся на трассе
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ -Рейсовый автобус загорелся на трассе
Автобус марки «Шаолинь» следовал на 1055 километре трассы
«Сообщение поступило в 14:29 14 октября. Прибыли 10 человек личного состава на двух единицах спецтранспорта ГУ “Служба пожаротушения и
Автобус полностью сгорел. Почему неисправный транспорт вышел на линию, выясняют дознаватели.
Между тем, это второе ЧП с общественным транспортом за сегодняшний день, 14 октября.
В 5:30 утра 14 октября на автобусной остановке в микрорайоне «Восток-3» в Караганде произошло столкновение двух автобусов, в результате чего пострадала кондуктор. В автобус маршрута № 40 пассажиры лишь начали садиться на автобусной остановке, когда в него врезался маршрутный автобус № 31. По предварительным данным, водитель маршрутного такси 31-го маршрута превысил допустимый скоростной режим. В обстоятельствах разбираются органы