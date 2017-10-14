Пассажиры спаслись из горящего автобуса в Карагандинской области

Автобус марки «Шаолинь» следовал на 1055 километре трассы Алматы-Екатеринбург, когда их двигательного отсека повалил дым. Водитель тут же остановился и открыл двери для пассажиров. Проезжавшие мимо военнослужащие помогли пассажирам оперативно эвакуироваться.

«Сообщение поступило в 14:29 14 октября. Прибыли 10 человек личного состава на двух единицах спецтранспорта ГУ “Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ”. В 14.50 огонь локализован, и через десять минут ликвидирован. Площадь пожара — 12 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.