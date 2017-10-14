На Кубани в «свадебном» ДТП погиб человек, еще шестеро доставлены в больницу
Среди пострадавших годовалый ребенок.
Среди пострадавших годовалый ребенок.
В субботу, 14 октября, в 11.40 в дежурную часть ОМВД России по Крымскому району поступило сообщение о
По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем Лада Приора, двигаясь в составе свадебного кортежа, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2106 под управлением 43-летнего мужчины, после чего Приора изменила траекторию движения и в процессе заноса произошло касательное столкновение с автомобилем ВАЗ 21074, которым управлял 30-летний мужчина.
В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель ВАЗ 2106. Еще 6 человек, в том числе годовалый ребёнок, доставлены в Крымскую ЦРБ с травмами. Автомобили получили значительные механические повреждения. Как установили полицейские, все пострадавшие находились в Приоре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает «Югополису»