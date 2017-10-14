Пятница, 13: пять пешеходов погибли на дорогах Беларуси за три часа

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Пять пешеходов погибли на дорогах Беларуси за три вечерних часа в пятницу, 13 октября, сообщили Sputnik в УГАИ Гродненского облисполкома.

«Пятница 13-е, к сожалению, для многих семей запомнится как скорбный день. На территории страны в промежуток времени с 19:10 до 22:05 зарегистрировано пять смертельных наездов на пешеходов», — говорится в сообщении гродненской ГАИ.

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В частности, в Пуховичском районе около деревни Подбережье на автодороге Минск — Гомель водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не заметил переходящую через дорогу пенсионерку. Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась на месте. По факту ДТП районное отделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Еще два человека погибли на дорогах Витебской области. 48-летнюю женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе — это произошло около 20:40 на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии в Шумилинском районе. Еще одно смертельное ДТП случилось в Миорском районе. Шедший по обочине мужчина в какой-то момент вышел на проезжую часть, а проезжавший мимо водитель «Опель» не успел среагировать.

В ГАИ напоминают, что видимость на дорогах в темное время суток снижается. Особенно в условиях дождя и тумана. Из-за этого растет количество наездов на пешеходов.