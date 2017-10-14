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19:37 (мск), источник: Sputnik.md

Разбившийся в Кот-д’Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове

Орган гражданской авиации Молдовы подтвердил, что разбившийся в субботу в Кот-д’Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Орган гражданской авиации будет участвовать в расследовании причин авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе этой структуры.

«Группа представителей Органа гражданской авиации Республики Молдова в срочном порядке отправляется в Кот-д’Ивуар для участия в качестве наблюдателя в расследовании причин авиакатастрофы самолета АН-26, зарегистрированного в Молдове», — говорится в сообщении.

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