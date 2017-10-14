Разбившийся в Кот-д’Ивуаре самолет зарегистрирован в Молдове
Орган гражданской авиации Молдовы подтвердил, что разбившийся в субботу в Кот-д’Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдове.
Орган гражданской авиации Молдовы подтвердил, что разбившийся в субботу в Кот-д’Ивуаре самолет был зарегистрирован в Молдове.
КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Орган гражданской авиации будет участвовать в расследовании причин авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре. Об этом в субботу сообщили в
«Группа представителей Органа гражданской авиации Республики Молдова в срочном порядке отправляется в Кот-д’Ивуар для участия в качестве наблюдателя в расследовании причин авиакатастрофы самолета АН-26, зарегистрированного в Молдове», — говорится в сообщении.