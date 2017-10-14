В Омске полыхает двухэтажный барак на Мельничной — ФОТО

Очевидцы также поделились фото и видео с места пожара, где видно, что дом полностью охвачен огнем, который видно издалека. Даже пассажиры проезжавшего поблизости автобуса отметили, что от огня в салоне стало очень жарко.

Отметим, как рассказали в комментариях местные жители, этот дом давно расселен и там никто не живет. Некоторые комментаторы даже пошутили, что так в Омске решили избавляться от бесхозных домов, которые призвал ликвидировать врио губернатора Омской области Александр Бурков. В городе, по данным на пятницу, 13 октября, насчитывалось 620 таких домов.