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14 октября, источник: СуперОмск

В Омске полыхает двухэтажный барак на Мельничной — ФОТО

В Кировском округе Омска вечером в субботу, 14 октября, разыгрался пожар внушительных размеров. Как сообщают в соцсетях очевидцы, загорелся двухэтажный деревянный барак на улице Мельничная.

Очевидцы также поделились фото и видео с места пожара, где видно, что дом полностью охвачен огнем, который видно издалека. Даже пассажиры проезжавшего поблизости автобуса отметили, что от огня в салоне стало очень жарко.

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Отметим, как рассказали в комментариях местные жители, этот дом давно расселен и там никто не живет. Некоторые комментаторы даже пошутили, что так в Омске решили избавляться от бесхозных домов, которые призвал ликвидировать врио губернатора Омской области Александр Бурков. В городе, по данным на пятницу, 13 октября, насчитывалось 620 таких домов.

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