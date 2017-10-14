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20:24 (мск), источник: Водитель Петербурга

У петербургского студента среди бела дня за минуты «увели» дорогой «Лексус»

Угонщики оставили студента без белого бизнес-седана, который парень припарковал перед торговым центром в Калининском районе Петербурга. С задачей преступники справились за несколько минут.

Как стало известно «Водителю Петербурга» 14 октября, накануне вечером в полицию обратился 21-летний учащийся одного из городских вузов, который заявил, что вынужденно остался без колёс.

По его словам, около 15:30 того же дня он припарковал свой Lexus ES 250 перед главным входом ТЦ «Торговый двор» на проспекте Науки, 21, и ушёл. Отсутствовал не больше десяти минут, но к его возвращению белого седана с чёрной панорамной крышей на месте уже не было.

Пролить свет на исчезновение автомобиля с тремя уровнями защиты помогли камеры видеонаблюдения. Угонщики на них не попали, зато видно, что белый Lexus уехал через три минуты после того, как был припаркован.

Парень оценил потерю в 1,3 миллиона рублей. Следователи квалифицировали её как кражу, по факту которой возбуждено уголовное дело.

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