У петербургского студента среди бела дня за минуты «увели» дорогой «Лексус»

Как стало известно «Водителю Петербурга» 14 октября, накануне вечером в полицию обратился 21-летний учащийся одного из городских вузов, который заявил, что вынужденно остался без колёс.

По его словам, около 15:30 того же дня он припарковал свой Lexus ES 250 перед главным входом ТЦ «Торговый двор» на проспекте Науки, 21, и ушёл. Отсутствовал не больше десяти минут, но к его возвращению белого седана с чёрной панорамной крышей на месте уже не было.

Пролить свет на исчезновение автомобиля с тремя уровнями защиты помогли камеры видеонаблюдения. Угонщики на них не попали, зато видно, что белый Lexus уехал через три минуты после того, как был припаркован.