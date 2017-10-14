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20:40 (мск), источник: Калининград.Ru

МЧС отменило режим чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе после ликвидации подтоплений

В субботу, 14 октября, в операции принимали участие 85 человек.

Источник: Калининград.Ru

Региональное управление МЧС объявило об отмене режима чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ведомства.

В течение всего дня субботы, 14 октября, в посёлке Сосновка велись непрерывные работы по откачке воды с придомовых территорий. Для этого специалисты задействовали пожарно-насосные станции и проложили рукавные линии длиной более 400 метров. Кроме того, для беспрепятственного доступа местных жителей к своим участкам и проезда техники сотрудники МЧС уложили более полутора тысяч мешков с песком и деревянные паллеты.

В связи с нормализацией обстановки в Зеленоградском округе на заседании профильной комиссии приняли решение о снятии режима чрезвычайной ситуации. В ликвидации последствий подтопления участвовали 85 человек и 30 единиц техники.

Накануне работы проводились в посёлках Заостровье, Грачёвка и Малиновка. Там специалисты также откачали воду с придомовых территорий и укрепили мешками с песком более 60 метров береговой черты реки Медвежья.

Подтопления зафиксировали в 14 посёлках Зеленоградского округа. Наиболее сложная ситуация сложилась в Грачёвке, Заостровье, Малиновке, Вишнёвом и Сосновке. Ранее из-за подтопления территорий муниципалитета ввели режим чрезвычайной ситуации.

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