МЧС отменило режим чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе после ликвидации подтоплений
В субботу, 14 октября, в операции принимали участие 85 человек.
В субботу, 14 октября, в операции принимали участие 85 человек.
Региональное управление МЧС объявило об отмене режима чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В течение всего дня субботы, 14 октября, в посёлке Сосновка велись непрерывные работы по откачке воды с придомовых территорий. Для этого специалисты задействовали
В связи с нормализацией обстановки в Зеленоградском округе на заседании профильной комиссии приняли решение о снятии режима чрезвычайной ситуации. В ликвидации последствий подтопления участвовали 85 человек и 30 единиц техники.
Накануне работы проводились в посёлках Заостровье, Грачёвка и Малиновка. Там специалисты также откачали воду с придомовых территорий и укрепили мешками с песком более 60 метров береговой черты реки Медвежья.
Подтопления зафиксировали в 14 посёлках Зеленоградского округа. Наиболее сложная ситуация сложилась в Грачёвке, Заостровье, Малиновке, Вишнёвом и Сосновке. Ранее