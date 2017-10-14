МЧС отменило режим чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе после ликвидации подтоплений

Источник: Калининград.Ru

Региональное управление МЧС объявило об отмене режима чрезвычайной ситуации в Зеленоградском округе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ведомства.

В течение всего дня субботы, 14 октября, в посёлке Сосновка велись непрерывные работы по откачке воды с придомовых территорий. Для этого специалисты задействовали пожарно-насосные станции и проложили рукавные линии длиной более 400 метров. Кроме того, для беспрепятственного доступа местных жителей к своим участкам и проезда техники сотрудники МЧС уложили более полутора тысяч мешков с песком и деревянные паллеты.

В связи с нормализацией обстановки в Зеленоградском округе на заседании профильной комиссии приняли решение о снятии режима чрезвычайной ситуации. В ликвидации последствий подтопления участвовали 85 человек и 30 единиц техники.

Накануне работы проводились в посёлках Заостровье, Грачёвка и Малиновка. Там специалисты также откачали воду с придомовых территорий и укрепили мешками с песком более 60 метров береговой черты реки Медвежья.