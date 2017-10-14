Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Абсурдный прецедент: россиянина оштрафовали на 30 млн руб.
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
14События недели в фотографиях
21:46 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина погибла на пешеходном переходе в Шумилинском районе

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода совершил 33-летний витебчанин вечером 13 октября, сообщили в субботу в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Водитель «Пежо 406» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в Шумилинскую ЦРБ. Врачам не удалось спасти жизнь 48-летней пострадавшей. Она скончалась спустя два с половиной часа.

Другое смертельное ДТП произошло в тот же день в Миорском районе. В 22 часа молодой водитель «Опель-Астра» сбил мужчину, который находился на проезжей части. 42-летний пешеход погиб на месте аварии.

«По словам водителя и пассажира “Опеля”, они видели пешехода, который шел по обочине, но затем мужчина внезапно вышел на проезжую часть, избежать наезда не удалось», — рассказали в ГАИ.

По фактам наездов на пешеходов проводятся проверки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Самые родные: атмосферные фото ко Дню матери
Командир части, где нашли повешенного солдата, отстранен от должности
Российский бюджет не боится санкций
Дамаск потребовал от Турции вывести войска из провинции Идлиб
Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом
В Госдуме прорабатывают законопроект, отвечающий на санкции США
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на 3-е место в РФПЛ
В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Спорт
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону» Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу за 19 минут на площадке
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь