Женщина погибла на пешеходном переходе в Шумилинском районе

Водитель «Пежо 406» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в Шумилинскую ЦРБ. Врачам не удалось спасти жизнь 48-летней пострадавшей. Она скончалась спустя два с половиной часа.

Другое смертельное ДТП произошло в тот же день в Миорском районе. В 22 часа молодой водитель «Опель-Астра» сбил мужчину, который находился на проезжей части. 42-летний пешеход погиб на месте аварии.

«По словам водителя и пассажира “Опеля”, они видели пешехода, который шел по обочине, но затем мужчина внезапно вышел на проезжую часть, избежать наезда не удалось», — рассказали в ГАИ.