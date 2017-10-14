В Москве и Махачкале задержали членов ячейки ИГ, готовивших теракты в Дагестане
Задержанные в настоящее время дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ.
Задержанные в настоящее время дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ.
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб и полиции задержали в Москве и Махачкале четверых членов подпольной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«В результате осуществления комплекса
По информации НАК, в настоящее время задержанные дают подробные признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Дагестана «в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также осуществлении покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих».