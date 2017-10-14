В Москве и Махачкале задержали членов ячейки ИГ, готовивших теракты в Дагестане

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб и полиции задержали в Москве и Махачкале четверых членов подпольной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

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«В результате осуществления комплекса оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС), — сообщили в НАК. — 13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов т. н. “спящей” ячейки этой преступной организации, все они являются выходцами из Дагестана».