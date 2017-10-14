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14 октября, источник: Sputnik.by

Ford с годовалым ребенком вылетел с дороги и опрокинулся в Минске

Девочка находилась в специальном удерживающем устройстве и не пострадала.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Автомобиль «Форд» занесло во время движения по транспортной развязке МКАД — проспект Дзержинского, сообщили в субботу УГАИ УВД Мингорисполкома.

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Авария произошла около 23:00 в пятницу, 13 октября. Женщина за рулем «Форда» при выборе скорости не учла погодные условия и допустила занос машины.

«В результате этих действий она осуществила съезд в кювет, наехав на земельный вал, где произошло опрокидывание автомобиля», — рассказали в ГАИ.

В результате заноса «Форд» не только вылетел в кювет, но и опрокинулся.

В момент аварии в транспортном средстве находилась девочка 2017 года рождения. Благодаря специальному удерживающему устройству она не пострадала. Также не получила телесных повреждений водитель «Форда».

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