В Москве горит подвальная часть складского здания

«В 00 часов 37 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33, где, по предварительной информации, происходит пожар в подвале 3-х этажного складского здания», — говорится в сообщении.