Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
02:13 (мск), источник: РИА Новости

В Москве горит подвальная часть складского здания

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Подвал 3-х этажного складского здания горит на Крымском Валу в Москве, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России.

По этому адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

«В 00 часов 37 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 33, где, по предварительной информации, происходит пожар в подвале 3-х этажного складского здания», — говорится в сообщении.

Площадь пожара выясняется. Сведений о пострадавших не поступало, информация уточняется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Войска у границ РФ: 'Предупреждаем натовцев — трюк не прошёл'
Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу
Российский бюджет не боится санкций
В Польше нашли запись взрыва на самописце Ту-154 Качиньского
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Ракета с грузовым космическим кораблем стартовала с Байконура
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь