СМИ сообщили о высокой токсичности разлитого на дом Латыниной вещества

Источник: РИА Новости

Обозреватель «Новой газеты» Латынина ранее рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль и не собирается возвращаться в ближайшее время. В начале сентября «Новая газета» со ссылкой на мать Латыниной сообщила, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкино, родители связали произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим составом.

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«Теперь у редакции “Новой газеты” есть все основания утверждать: летнее нападение на дом Юлии Латыниной — не хулиганство, а жестокая акция, совершенная общественно опасным способом, которая — если бы не случай — могла бы привести к необратимым последствиям. И не только для нашего обозревателя Юлии Латыниной и ее родителей, но и для соседей — среди которых пожилые люди и дети. Здоровье, если не жизнь, восьмерых человек находилось под угрозой», — говорится в статье замглавного редактора Сергея Соколова, опубликованной в субботу вечером на сайте «Новой газеты».

Уточняется, что после инцидента эксперты взяли образцы вещества, сотрудники правоохранительных органов опросили потерпевших и начали доследственную проверку, а «Новая газета» отправила образцы независимому эксперту.

«Обнаруженные соединения представляют высокую степень опасности для жизни и здоровья человека», — цитирует издание выдержки из независимого экспертного заключения.

Как отмечается в заключении, образец, взятый на анализ, содержит такие химические соединения как диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты, которые крайне токсичны и могут нанести серьезный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода.