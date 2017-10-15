Reuters: зоны пожаров на севере Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
По последним данным, пожары унесли жизни более 30 человек.
По последним данным, пожары унесли жизни более 30 человек.
«Это подлинно одна из величайших трагедий, которые переживала Калифорния. Масштаб опустошения невероятен. Такой ужас невозможно было даже вообразить», — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун на
По последним оценкам, огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 3 тыс. покинули свои дома в субботу в городе
В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют уже не 9 тыс., как сообщалось ранее, а около 10 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии. Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.