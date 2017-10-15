Пожар в складском здании в центре Москвы локализован
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Пожар, начавшийся в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, локализован, сообщает в ночь на воскресенье столичное ГУ МЧС России.
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Пожар, начавшийся в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, локализован, сообщает в ночь на воскресенье столичное ГУ МЧС России.
«Принятыми мерами в 03:04 пожар был локализован», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.
«По предварительной информации, происходит пожар в подвале трехэтажного складского здания», — сообщили ранее в ГУ МЧС.