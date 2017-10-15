Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

«Принятыми мерами в 03:04 пожар был локализован», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

«По предварительной информации, происходит пожар в подвале трехэтажного складского здания», — сообщили ранее в ГУ МЧС.