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03:35 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в складском здании в центре Москвы локализован

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU — Пожар, начавшийся в подвале трехэтажного складского здания на улице Крымский Вал в Москве, локализован, сообщает в ночь на воскресенье столичное ГУ МЧС России.

«Принятыми мерами в 03:04 пожар был локализован», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Крымский Вал, дом 9, строение 33 поступила к спасателям в 0:37 мск. По данному адресу находится Московский театр музыки и драмы Стаса Намина.

«По предварительной информации, происходит пожар в подвале трехэтажного складского здания», — сообщили ранее в ГУ МЧС.

Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
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