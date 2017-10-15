100-килограммовую бомбу, найденную в Приморье трактористом, обезвредили спасатели
Тракторист наткнулся на
Тракторист наткнулся на
Владивосток, 15 октября, PrimaMedia.
100-килограммовую бомбу обнаружил на своем участке в Михайловском районе Приморья тракторист во время вспашки земли. Накануне, 14 октября, спасательная группа проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России прибыла на место и обезвредила снаряд в поле между станцией Воздвиженка и селом Степное, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Как выяснилось, тракторист наткнулся на
«Для уничтожения авиабомбы мы использовали накладной заряд тротила. Ранее на этих полях находился военный полигон», — рассказал начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России Сергей Солопов.
Личный состав спасательного воинского формирования не единожды принимал участие в уничтожении взрывоопасных предметов, в том числе и в Приморском регионе.