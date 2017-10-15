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10:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

100-килограммовую бомбу, найденную в Приморье трактористом, обезвредили спасатели

Тракторист наткнулся на осколочно-фугасную авиабомбу в Михайловском районе.

Владивосток, 15 октября, PrimaMedia.

100-килограммовую бомбу обнаружил на своем участке в Михайловском районе Приморья тракторист во время вспашки земли. Накануне, 14 октября, спасательная группа проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России прибыла на место и обезвредила снаряд в поле между станцией Воздвиженка и селом Степное, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Амурского спасательного центра.

Как выяснилось, тракторист наткнулся на осколочно-фугасную авиабомбу.

«Для уничтожения авиабомбы мы использовали накладной заряд тротила. Ранее на этих полях находился военный полигон», — рассказал начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Амурского спасательного центра МЧС России Сергей Солопов.

Личный состав спасательного воинского формирования не единожды принимал участие в уничтожении взрывоопасных предметов, в том числе и в Приморском регионе.

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