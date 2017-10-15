СМИ сообщили о смерти упавшей с трапа самолета в Пулково девочки
Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в аэропорту Пулково, скончалась. Об этом агентству «Росбалт» сообщили знакомые ее семьи.
Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в аэропорту Пулково, скончалась. Об этом агентству «Росбалт» сообщили знакомые ее семьи.
Ребенок умер, несмотря на все усилия врачей, утром 14 октября. Официальных комментариев пока не поступало, отмечает агентство.
Инцидент в Пулково произошел 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета на самоходный трап произошло повреждение поворотной части платформы,
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 266 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования»).
Поворотная часть платформы трапа неоднократно подвергалась ремонту. В связи с этим следствие полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.
Кроме этого, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).