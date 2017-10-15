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08:27 (мск), источник: Nur.kz

В Актобе ребенок после падения в детскому саду стал инвалидом

Ерсултан Жетписбаев стал инвалидом после падения в детском саду со второго этажа.

Мама ребенка не может найти средства на обследование и лечение сына, сообщает корреспондент Nur.kz.

Эльмира Жетписбаева мать одиночка была вынуждена отдать полуторагодовалого сына в частный детский сад «Алтын Уйя», чтобы выйти на работу. В детскому саду с ребенком случилось ЧП. Он упал с высоты второго этажа. Однако этот факт администрация садика скрыла. Воспитатели не позвонили матери ребенка и даже не вызвали скорую помощь.

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«Я как обычно пришла вечером забрать сына. Мне сказали, что он спит. Как выяснилось мой ребенок весь день лежал в коме. У него были гематомы на лице и на теле. Заведующая сказал, что он просто ударился об дверь. Я повезла сына в больницу. Выяснилось, что ребенок получил много травм, две трещины черепа, кровоизлияние, сотрясение головного мозга», — рассказывает Эльмира Жетписбаева.

Позже через сотрудника садика Эльмира узнала, что Ерсултан упал с высоты второго этажа. Однако в суд на администрацию садика женщина не подала. Она боролась за жизнь сына. К тому у женщины нет средств, чтобы оплатить услуги адвоката. Сейчас ребенку 3 года. Он стал инвалидом. И пенсии по инвалидности не хватает даже на лекарства. Женщина вынуждена постоянно находится рядом с больным ребенком.

«Ему 3 года. Диагноз — тяжелая степень эпилепсии. Живет на лекарствах. От постоянных уколов он сильно ослаб, уже не функционирует нормально одна почка. Вчера купила лекарства на 25 тысяч тенге. Хотя до происшествия в детском саду он был здоровым ребенком», — говорит мать.

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