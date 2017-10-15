Машина скорой помощи с больными перевернулась в Уральске

Машина скорой помощи с двумя больными перевернулась после столкновения с другим автомобилем, сообщает портал «Мой город». Помимо водителя в салоне находились врач, фельдшер и двое больных. Их всех с различными травмами доставили в больницу.

По словам водителя второй машины, скорая ехала на большой скорости и при этом без сирены. Сам владелец автомобиля и его пассажир не пострадали. В причинах аварии разбирается полиция.