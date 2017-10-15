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08:08 (мск), источник: 365info.kz

Тело пропавшей женщины нашли в Костанайской области

Ольга Горбунова пропала 4 октября. Спустя 10 дней она найдена мертвой, сообщает «Наш Костанай».

Источник: 365info.kz

Тело 42-летней женщины обнаружено 14 октября в селе Бозбек Алтынсаринского района. Причины ее смерти пока не известны.

Ольга Горбунова вечером 4 октября ушла в магазин и не вернулась.. Она жила на территории бывшей турбазы «Лесная» в 4,5 км от поселка Бозбек. Женщину искали полицейские, волонтеры и лесничии. В поисках был задействован дрон.

В этот же день в Костанайской области найдено тело предпринимателя Александра Коржавина. Он пропал 8 октября.

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