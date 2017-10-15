Двое налетчиков едва не похитили банкомат в микрорайоне Юбилейном в Иркутске
Сотрудники полиции объявили о крупном вознаграждении за информацию о злоумышленниках.
Сотрудники полиции объявили о крупном вознаграждении за информацию о злоумышленниках.
Двое налетчиков пытались вскрыть банкомат в микрорайоне Юбилейном в Иркутске 13 октября. За сведения о подозреваемых, способствующих раскрытию преступления, правоохранители объявили крупное денежное вознаграждение. В настоящее время полицейские проводят
Около 04.00 13 октября в полицию поступило сообщение о том, двое неизвестных пытались взломать банкомат одного из финансовых учреждений, расположенных в микрорайоне Юбилейный областного центра.
«Заметив приближающийся экипаж частного охранного агентства, налетчики ретировались с места преступления», — отметили в
В настоящее время сыщики устанавливают свидетелей случившегося, выясняют иные все обстоятельства произошедшего.
Граждан, которые могут оказать содействие в поиске подозреваемых, полиция просит обратиться в любой отдел либо по телефону: