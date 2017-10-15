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09:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое налетчиков едва не похитили банкомат в микрорайоне Юбилейном в Иркутске

Сотрудники полиции объявили о крупном вознаграждении за информацию о злоумышленниках.

Двое налетчиков пытались вскрыть банкомат в микрорайоне Юбилейном в Иркутске 13 октября. За сведения о подозреваемых, способствующих раскрытию преступления, правоохранители объявили крупное денежное вознаграждение. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия на установление и задержание злоумышленников. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Около 04.00 13 октября в полицию поступило сообщение о том, двое неизвестных пытались взломать банкомат одного из финансовых учреждений, расположенных в микрорайоне Юбилейный областного центра.

«Заметив приближающийся экипаж частного охранного агентства, налетчики ретировались с места преступления», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время сыщики устанавливают свидетелей случившегося, выясняют иные все обстоятельства произошедшего.

Граждан, которые могут оказать содействие в поиске подозреваемых, полиция просит обратиться в любой отдел либо по телефону: 8 (3952) 21−68−05, 8 (3952) 21−65−11 или 02. За информация, способствующую раскрытию этого противоправного деяния, назначено крупное денежное вознаграждение.

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