В Красноярске из-за пожара эвакуировали 40 человек, среди них пять детей

В Красноярске в Свердловском районе произошёл пожар в квартире четырёхэтажного жилого дома, сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошёл 14 октября после 22 часом. На место выехали пожарные. Горела квартира на третьем этаже из-за чего в подъезде стояло плотное задымление. Пришлось эвакуировать всех жильцов дома.

Пожарные вывели на улицу 40 человек, среди которых пятеро детей. Через 40 минут пожар был потушен. Выгорело 20 кв. м площади квартиры.