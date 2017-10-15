В Красноярске из-за пожара эвакуировали 40 человек, среди них пять детей
Загорелся жилой дом в Свердловском районе.
Загорелся жилой дом в Свердловском районе.
В Красноярске в Свердловском районе произошёл пожар в квартире четырёхэтажного жилого дома, сообщает МЧС по Красноярскому краю.
Пожар произошёл 14 октября после 22 часом. На место выехали пожарные. Горела квартира на третьем этаже
Пожарные вывели на улицу 40 человек, среди которых пятеро детей. Через 40 минут пожар был потушен. Выгорело 20 кв. м площади квартиры.
Сейчас дознаватели выясняют причины пожара.