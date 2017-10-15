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09:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске из-за пожара эвакуировали 40 человек, среди них пять детей

Загорелся жилой дом в Свердловском районе.

В Красноярске в Свердловском районе произошёл пожар в квартире четырёхэтажного жилого дома, сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошёл 14 октября после 22 часом. На место выехали пожарные. Горела квартира на третьем этаже из-за чего в подъезде стояло плотное задымление. Пришлось эвакуировать всех жильцов дома.

Пожарные вывели на улицу 40 человек, среди которых пятеро детей. Через 40 минут пожар был потушен. Выгорело 20 кв. м площади квартиры.

Сейчас дознаватели выясняют причины пожара.

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