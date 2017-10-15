Новосибирец обнаружил коробку со ртутными градусниками в Академгородке

Сегодня, 15 октября, мужчина в Академгородке Новосибирска нашел коробку с градусниками. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Спасателям МАСС поступил звонок. Мужчина рассказал, что на территории ГСК на улице Пасечной он нашел коробку с ртутными градусниками. На место находки выехал один из экипажей Спасателей МАСС. Спасатели увезли градусники на базу АСО «Центральный», чтобы утилизировать опасную находку.