Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Войска РФ опередили «морских котиков» в войне с ИГИЛ - СМИ
"Крым российский": британцы в Сети о мосте в Крыму
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
8Веселое кладбище в Румынии
09:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирец обнаружил коробку со ртутными градусниками в Академгородке

Благодаря бдительности сибиряка удалось избежать серьезных последствий для жителей.

Сегодня, 15 октября, мужчина в Академгородке Новосибирска нашел коробку с градусниками. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Спасателям МАСС поступил звонок. Мужчина рассказал, что на территории ГСК на улице Пасечной он нашел коробку с ртутными градусниками. На место находки выехал один из экипажей Спасателей МАСС. Спасатели увезли градусники на базу АСО «Центральный», чтобы утилизировать опасную находку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Майонез в домашних условиях. Диетический рецепт в горшочках на ужин
Польская комиссия нашла запись взрыва на самописце Ту-154 
Спикер Госдумы сообщил о подготовке ответа на санкции США
КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 13-го тура РФПЛ
Орешкин рассказал о подготовке ряда приватизационных сделок
СМИ: зоны пожаров в Калифорнии превзошли по площади Нью-Йорк
«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при кинофестиваля в Лондоне
Спорт
ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар» Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь