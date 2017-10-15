На железнодорожных путях в Кировском районе Самары столкнулись поезд и автомобиль
В воскресенье, 15 октября, примерно в 00:45 в Кировском районе Самары произошла авария: на железнодорожных путях столкнулись поезд и автомобиль.
В воскресенье, 15 октября, примерно в 00:45 в Кировском районе Самары произошла авария: на железнодорожных путях столкнулись поезд и автомобиль.
Как сообщает
По предварительной версии полицейских, на путях произошло столкновение с товарным поездом, машинист которого предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В момент аварии в машине никого не было, в результате ДТП никто не пострадал.
Движение по одной линии железнодорожных путей было остановлено на 40 минут, на время, пока убирали транспортное средство с путей.
В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути».
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел по факту случившегося проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.