Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
17:23 (мск), источник: Volga News

На железнодорожных путях в Кировском районе Самары столкнулись поезд и автомобиль

В воскресенье, 15 октября, примерно в 00:45 в Кировском районе Самары произошла авария: на железнодорожных путях столкнулись поезд и автомобиль.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 29-летний водитель автомашины Lada Priora, следуя по улице Литвинова, решил переехать железнодорожные пути вне зоны железнодорожного переезда. В результате машина застряла на путях, водитель попытался ее убрать, но не сумел этого сделать.

По предварительной версии полицейских, на путях произошло столкновение с товарным поездом, машинист которого предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В момент аварии в машине никого не было, в результате ДТП никто не пострадал.

Движение по одной линии железнодорожных путей было остановлено на 40 минут, на время, пока убирали транспортное средство с путей.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути».

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел по факту случившегося проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ОПГ приставов раскрыли при расследовании убийства сообщника
В ГД прокомментировали заявления о записи взрыва на борту Ту-154
США позволят боевикам ИГ мирно покинуть сирийскую Ракку
На выборах президента Киргизии лидирует Сооронбай Жээнбеков
США осторожно подходят к разработке санкций против России
Иракские курды отвергли требование Багдада по референдуму
«Локомотив» упустил шанс догнать «Зенит»
ВВС: как наказали бы каталонских сепаратистов по законам РФ
Спорт
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура «Локомотив», проигравший третий матч в премьер-лиге в текущем сезоне, с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь