На железнодорожных путях в Кировском районе Самары столкнулись поезд и автомобиль

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 29-летний водитель автомашины Lada Priora, следуя по улице Литвинова, решил переехать железнодорожные пути вне зоны железнодорожного переезда. В результате машина застряла на путях, водитель попытался ее убрать, но не сумел этого сделать.

По предварительной версии полицейских, на путях произошло столкновение с товарным поездом, машинист которого предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В момент аварии в машине никого не было, в результате ДТП никто не пострадал.

Движение по одной линии железнодорожных путей было остановлено на 40 минут, на время, пока убирали транспортное средство с путей.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути».