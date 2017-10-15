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09:43 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске экономиста будут судить за мошенничество с зарплатами рабочих

Правоохранители считают, что обвиняемый похитил порядка 600 тысяч рублей.

В Братске экономист одного из местных предприятий предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с зарплатами рабочих, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как считают правоохранители, 32-летний мужчина, рассчитывая зарплаты сотрудникам, подделывал данные таким образом, чтобы можно было начислять им выплаты за сверхурочную работу. После того как рабочие получали деньги, он объяснял, что произошел технический сбой и просил вернуть «прибавку» ему лично, чтобы он передал ее предприятию. Таким образом он присвоил порядка 600 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье «Мошенничество». В рамках расследования были опрошены десятки потерпевших и проведены различные экспертизы, в том числе почерковедческая.

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