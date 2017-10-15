В Братске экономиста будут судить за мошенничество с зарплатами рабочих

В Братске экономист одного из местных предприятий предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с зарплатами рабочих, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как считают правоохранители, 32-летний мужчина, рассчитывая зарплаты сотрудникам, подделывал данные таким образом, чтобы можно было начислять им выплаты за сверхурочную работу. После того как рабочие получали деньги, он объяснял, что произошел технический сбой и просил вернуть «прибавку» ему лично, чтобы он передал ее предприятию. Таким образом он присвоил порядка 600 тысяч рублей.