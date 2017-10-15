В Новосибирске полицейские и волонтеры две недели ищут Андрея Ковалева

В столице Сибири сотрудники полиции, а также волонтеры и близкие ищут Андрея Ковалева. Мужчина пропал еще 24 сентября. Об этом сообщает группа «ДоброСпас Новосибирск».

37-летний житель без вести пропал ещё 24 сентября. Андрей Ковалев исчез в Заельцевском районе города, неподалеку от карьера Мочище. В последний раз мужчина вышел на связь с родными 22 сентября.

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