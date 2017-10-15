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09:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске полицейские и волонтеры две недели ищут Андрея Ковалева

Мужчина пропал неподалеку от карьера Мочище.

В столице Сибири сотрудники полиции, а также волонтеры и близкие ищут Андрея Ковалева. Мужчина пропал еще 24 сентября. Об этом сообщает группа «ДоброСпас Новосибирск».

37-летний житель без вести пропал ещё 24 сентября. Андрей Ковалев исчез в Заельцевском районе города, неподалеку от карьера Мочище. В последний раз мужчина вышел на связь с родными 22 сентября.

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Рост мужчины — 175 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза серо-зеленые. В день исчезновения он был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны, при себе имел документы.

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