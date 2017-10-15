В Новосибирске полицейские и волонтеры две недели ищут Андрея Ковалева
Мужчина пропал неподалеку от карьера Мочище.
Мужчина пропал неподалеку от карьера Мочище.
В столице Сибири сотрудники полиции, а также волонтеры и близкие ищут Андрея Ковалева. Мужчина пропал еще 24 сентября. Об этом сообщает группа «ДоброСпас Новосибирск».
37-летний житель без вести пропал ещё 24 сентября. Андрей Ковалев исчез в Заельцевском районе города, неподалеку от карьера Мочище. В последний раз мужчина вышел на связь с родными 22 сентября.
Рост мужчины — 175 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза