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09:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Toyota Windom погиб при столкновении с КАМАЗом на улице Академической в Иркутске

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Водитель Toyota Windom 1993 года рождения погиб на месте, врезавшись в КАМАЗ на улице Академической в районе поселка Энергетиков в Иркутске около 05.00, сегодня 15 октября. В настоящее время все обстоятельства ДТП уточняются. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Известно, что водитель легковушки двигался со стороны улицы Лермонтова в сторону Захарова по Академической.

— Мужчина не справился с управлением и наехал на световую опору, в результате чего столкнулся с КАМАЗом, который осуществлял обслуживание дороги. Водитель Toyota Windom погиб на месте, — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также выбирать свою скорость с учетом метеорологических условий и быть предельно внимательными при управлении автомобилями в сложных погодных условиях.

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