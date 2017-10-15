Водитель Toyota Windom погиб при столкновении с КАМАЗом на улице Академической в Иркутске

Водитель Toyota Windom 1993 года рождения погиб на месте, врезавшись в КАМАЗ на улице Академической в районе поселка Энергетиков в Иркутске около 05.00, сегодня 15 октября. В настоящее время все обстоятельства ДТП уточняются. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Известно, что водитель легковушки двигался со стороны улицы Лермонтова в сторону Захарова по Академической.

— Мужчина не справился с управлением и наехал на световую опору, в результате чего столкнулся с КАМАЗом, который осуществлял обслуживание дороги. Водитель Toyota Windom погиб на месте, — отметили в ведомстве.